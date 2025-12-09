صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جسٹن ٹروڈو اور کیٹی پیری کی جاپان میں سیر و تفریح

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
جسٹن ٹروڈو اور کیٹی پیری کی جاپان میں سیر و تفریح

ٹوکیو(شوبز ڈیسک)کینیڈا کے سابق وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور امریکی گلوکارہ کیٹی پیری کی جاپان میں سیر و تفریخ کی تصاویر اور۔۔۔

 ویڈیوز وائرل ہو گئی ہیں۔کیٹی پیری نے انسٹاگرام پر جسٹن ٹروڈو کو ساتھ اپنے دورۂ جاپان کی کچھ تصاویر اور ویڈیوز شیئر کی ہیں۔اس پوسٹ میں شیئر کی گئی ایک سیلفی میں دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے مسکرا رہے ہیں جب کہ ایک ویڈیو کلپ میں دونوں ساتھ میں سوشی کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔دونوں نے ابھی تک اپنے تعلقات پر براہ راست کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

آئندہ بھارت کو جواب پہلے سے شدید : فیلڈ مارشل، چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف سید عاصم منیر کی وارننگ تینوں مسلح افواج نے گارڈ آف آنر پیش کیا

انڈونیشیا کے صدر کی پاکستان آمد، شراکت داری مضبوط ہوگی : وزیراعظم

پاکستان کی 80 فیصد آبادی پینے کے صاف پانی سے محروم، آئندہ 10 برسوں میں 42 ارب ڈالرز درکار : ایشیائی ترقیاتی بینک

آئی ایم ایف : پاکستان کیلئے 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کی قرض قسط منظور

مریم نواز کا تمام تعلیمی اداروں کے باہر ڈیجیٹل نگرانی کیمرے نصب کرنے کا حکم

ٹرانسپورٹ ہڑتال، حکومت سے مذاکرات کامیاب پھرناکام

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قاتلوں کا گروہ اور مقتولین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
2025ء کا نیویارک اور 1933ء کا کراچی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اصل نقصان عوام کا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
وفاق کی مالیاتی مضبوطی ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
خان صاحب کی سیاست کیسے زندہ ہے؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak