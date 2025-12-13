اسرائیل کی شمولیت ،یورو وژن 2024 کے فاتح گلوکار کا ٹرافی واپس کرنیکا اعلان
برن (آئی این پی)یورو وژن 2024 کے فاتح سوئٹزرلینڈ کے گلوکار نیمو نے اسرائیل کے مقابلے میں شمولیت پر احتجاجا اپنی ٹرافی واپس کرنے کا اعلان کردیا۔۔۔
سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں نیمو نے کہا کہ اقوام متحدہ کا آزاد بین الاقوامی کمیشن اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی کا مرتکب قرار دے چکا ہے ۔انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو مقابلے میں شرکت کی اجازت یورپی براڈکاسٹرز یونین کی پالیسی سے متصادم ہے ۔ خیال رہے کہ یورو وژن یورپ کا موسیقی کا سب سے بڑا مقابلہ ہے ۔