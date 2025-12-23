صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوور سائز لباس،عفت عمر کی فیشن ڈیزائنرز پر تنقید

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
اوور سائز لباس،عفت عمر کی فیشن ڈیزائنرز پر تنقید

لاہور(شوبز ڈیسک)اداکارہ عفت عمر نے فیشن ڈیزائنرز کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔حال ہی میں برائیڈل کٹیور ویک کا انعقاد کیا گیا۔۔

، جہاں مختلف ماڈلز اور فنکاروں نے ریمپ واک کی۔ماضی کے برعکس رواں سال کم و بیش تمام جوڑے ماڈلز کے سائز سے بڑے دکھائی دئیے ۔ انسٹاگرام پر عفت عمر نے فیشن ڈیزائنرز کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ‘اللّٰہ کا واسطہ ہے کہ کپڑے ماڈلز اور معروف شخصیات کے سائز کے حساب سے تیار کریں۔ ریمپ پر واک کرتے ہوئے ماڈلز اپنا لہنگا سنبھالنے کیلئے نہیں ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak