آرمس سے بریک اپ ،ٹام کروز کو نئی محبت کی تلاش

آرمس سے بریک اپ ،ٹام کروز کو نئی محبت کی تلاش

لاس اینجلس(شوبز ڈیسک) ہالی ووڈ اداکار ٹام کروز کے بارے میں اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ وہ اداکارہ آنا دے آرمس سے علیحدگی کے بعد ایک بار پھر محبت کی تلاش میں ہیں اور۔۔۔

 بریک اپ پر زیادہ وقت ضائع کرنے کے بجائے آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق اداکار کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹام کروز اب دوبارہ ڈیٹنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں ،وہ کسی نئی ساتھی کو تلاش کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس معاملے میں کافی سنجیدہ ہیں، انہوں نے دوستوں کو بتایا ہے کہ اگر کوئی انہیں کسی سے ملوانا چاہے تو وہ اس کے لیے بھی کھلے دل سے تیار ہیں ۔اطلاعات کے مطابق ٹام کروز چند معروف ہالی ووڈ اداکاراؤں کے ناموں پر بھی غور کر رہے ہیں، جس میں ڈیمی مور، اینجلینا جولی اور جینیفر لوپیز شامل ہیں۔

 

