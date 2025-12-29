صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خود پر قابو رکھو ،بھارتی فنکارہ بدسلوکی کرنیوالے شخص پر برہم

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
خود پر قابو رکھو ،بھارتی فنکارہ بدسلوکی کرنیوالے شخص پر برہم

ممبئی(شوبز ڈیسک)بھارتی اداکارہ و رقاصہ پرنجل دھیا سٹیج شو کے دوران بدسلوکی پر برہم ہوگئیں، بدتمیزی کرنے والے شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خود پر قابو رکھو تمھاری بیٹی کی عمر کی ہوں۔

ہریانہ سے تعلق رکھنے والی 24 سالہ ڈانسر و اداکارہ پرنجل دھیا کو سٹیج شو کے دوران تماشائیوں کی جانب سے بدتمیزی کا سامنا کرنا پڑا، جس کا انہوں نے اپنی پرفارمنس روک کر بھرپور جواب دیا۔ وہ سخت لہجے میں کہتی ہیں کہ تہذیب میں رہیں، یہاں کسی کی بہن یا بیٹی بھی کھڑی ہے، انکل، میری عمر بھی آپ کی بیٹی جتنی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

10وارداتیں :شہر ی لاکھوں نقدی،قیمتی اشیاء سے محروم

لاہور:باراتیوں کی ویگن نہر میں جا گری،1جاں بحق ، 11زخمی

لڑکی نے شادی سے چند روز قبل خودکشی کر لی

سیالکوٹ :مبینہ پولیس مقابلہ میں زیر حراست ملزم ہلاک

چترال:گھرمیں بھائی،سابق بیوی،3سالہ بچی قتل،ملزم فرار

ڈسکہ: چار مختلف وارداتوں میں شہریوں کی موٹر سائیکلیں چوری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کارکردگی بمقابلہ بیانیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نئے سال کی آمد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بِک گیا…(2)
بابر اعوان
سعود عثمانی
نیلا گنبد
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
ایک اور25 دسمبر گزر گیا
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر و صبر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak