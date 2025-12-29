صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچوں کی تربیت کی ذمہ داری والدین کے سوا کوئی نہیں نبھا سکتا:فضیلہ قاضی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بچوں کی تربیت کی ذمہ داری والدین کے سوا کوئی نہیں نبھا سکتا:فضیلہ قاضی

لاہور(این این آئی)سینئر اداکارہ فضیلہ قاضی نے کہا ہے کہ بچوں کی اچھی تعلیم تربیت کی ذمہ داری والدین کے سوا کوئی اور نہیں نبھا سکتا، میرے خیال میں بچے ہی ترجیح ہونے چاہئیں کیونکہ یہی آپ کااثاثہ ہوتے ہیں۔

ایک انٹر ویو میں فضیلہ قاضی نے کہا کہ بطور والدین ہم نے اپنے بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم پر بھرپور توجہ مرکوز کی اور خدا کی ذات نے نیک اولاد کی صورت میں ہمیں اس کا ثمر دیا ہے۔ انہوں نے کہاکہ شوبز اور گھریلو زندگی میں توازن رکھنا آسان کام نہیں ہوتا لیکن آپ پر عزم ہیں تو پھر یہی کوئی مشکل کام نہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

صومالی لینڈ کو تسلیم کرنیکا اسرائیلی اعلان مسترد:یہ عالمی امن کیلئے خطرناک مثال 21اسلامی ملکوں اور او آئی سی کا اعلامیہ اقوام متحدہ کا ہنگامی اجلاس طلب

نئے انتخابات سے قبل الیکشن کمیشن پرعوام کا اعتماد بحال کرنا ضروری،اصلاحات کیلئے سب کردار ادا کریں:بلاول

آزاد کشمیر میں کینسر ہسپتال کا افتتاح،کینسر کا مریض رہا ہوں ،مشکلات وتکالیف کا احساس :شہبا ز شریف

لاہور :10مقامات پر،،سہولت آن دی گو بازار،،کھل گئے:حقیقی ترقی وہی ہے جس سے ہر غریب کو فائدہ ہو:مریم نواز

چاہے حکمرانوں کے جگر پھٹ جائیں،مدارس قائم رہیں گے:فضل الرحمٰن

ہر وہ شخص جو ملک کا آئین، قانون اور پرچم نہیں مانتا وہ دہشتگرد:وزیراعلیٰ پختونخوا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کارکردگی بمقابلہ بیانیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نئے سال کی آمد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بِک گیا…(2)
بابر اعوان
سعود عثمانی
نیلا گنبد
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
ایک اور25 دسمبر گزر گیا
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر و صبر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak