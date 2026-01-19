صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے آر رحمان نفرت میں اندھے ہو چکے :کنگنا رناوت

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
اے آر رحمان نفرت میں اندھے ہو چکے :کنگنا رناوت

ممبئی (شوبزڈیسک )بالی ووڈ اداکارہ اور رکن پارلیمنٹ کنگنا رناوت کنگنا رناوت نے الزام عائد کیا ہے کہ موسیقار اے آر رحمان نے نہ صرف ان کی ہدایت کردہ فلم ایمرجنسی کے حوالے سے ان سے ملاقات سے انکار کیا بلکہ اسے پروپیگنڈا فلم بھی قرار دیا۔۔۔

کنگنا نے سوشل میڈیا پر اے آر رحمان کا اسکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ وہ نفرت میں اندھے ہو چکے ہیں اور انہیں ان پر افسوس ہے ،انہیں سیاسی وابستگی کے باعث انڈسٹری میں تعصب کا سامنا رہتا ہے اور اے آر رحمان اس کی واضح مثال ہیں۔اداکارہ نے دعویٰ کیا کہ ‘‘ایمرجنسی’’ کو ناقدین اور اپوزیشن رہنماؤں نے سراہا، اس کے باوجود موسیقار کا رویہ منفی رہا۔ یہ تنازع ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اے آر رحمان پہلے ہی فلم چھاوا کو تقسیم پیدا کرنے والی فلم قرار دے چکے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

کینسر کے خطرے کو کم کرنیوالی سبزیاں

امریکا:تقریباً نصف صدی بعد کتاب لائبریری کو واپس

چاند پر پہلا ہوٹل کب بنے گا؟ منصوبہ تیار کر لیا گیا

انٹارکٹیکا میں جمی برف کے نیچے خفیہ دنیا کا انکشاف

امریکا:انسانی ہونٹوں کی حرکت کی نقل کرنیوالا روبوٹ تیار

این ایچ ایس نے پروسٹیٹ کینسر کی نئی دوا کی منظوری دیدی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak