مونی رائے کے ساتھ سٹیج پر ہراسانی کا واقعہ، اداکارہ کا انکشاف
ممبئی (شوبزڈیسک )بھارتی اداکارہ مونی رائے نے اپنی انسٹاگرام سٹوریز پر شیئر کی گئی تحریر میں دعویٰ کیا کہہریانہ کے شہر کرنال میں ایک جشن کے طور پر منعقد ہونے والا ایونٹ ان کے لیے ذہنی اذیت اور شرمندگی کا باعث بن گیا۔
مونی رائے کے مطابق جیسے ہی وہ سٹیج کی جانب بڑھیں، حالات غیر آرام دہ ہونے لگے ۔ چند عمر رسیدہ افراد اور دیگر مردوں نے تصاویر بناتے ہوئے ان کی کمر پر ہاتھ رکھا، جس پر انہوں نے فوراً اعتراض کیا اور ہاتھ ہٹانے کو کہا۔ اس کے باوجود رویہ بہتر نہ ہوا اور سٹیج پر پہنچنے کے بعد صورتحال مزید بگڑ گئی۔ دو افراد عین سامنے کھڑے ہو کر نازیبا جملے کہتے رہے ، ہاتھوں سے نامناسب اشارے کیے اور آوازیں کسنے لگے ۔ ابتدا میں انہوں نے نرمی سے منع کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے جواب میں ان کی طرف گلاب کے پھول اچھالے جانے لگے ۔ ایک موقع پر وہ پرفارمنس ادھوری چھوڑ کر جانے کا سوچنے لگیں، تاہم واپس آ کر پروگرام مکمل کیا۔اداکارہ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سب کے دوران نہ تو کسی منتظم نے اور نہ ہی وہاں موجود خاندانوں نے ان افراد کو آگے سے ہٹانے کی کوشش کی۔