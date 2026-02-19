صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امیشا پٹیل کا ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہونے پر ردعمل

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
امیشا پٹیل کا ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہونے پر ردعمل

ممبئی(آئی این پی)بالی ووڈ کی سینئر اداکارہ امیشا پٹیل نے اپنے خلاف جاری کیے گئے ناقابل ضمانت وارنٹ پر کہا کہ میں اپنے کام پر توجہ دینے کو ترجیح دیتی ہوں۔

مرادآباد کی ایک عدالت نے امیشا پٹیل کے خلاف 2017 میں چیک باؤنس اور معاہدہ کی خلاف ورزی کے کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیا ہے ۔ امیشا نے کہا کہ میڈیا رپورٹس میں مرادآباد میں ایک شخص پون ورما کی جانب سے بعض کارروائیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ میں سب کو مطلع کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک پرانا معاملہ ہے ، جو کئی سال پہلے طے ہو چکا تھا، جس میں پون ورما نے سیٹلمنٹ پر دستخط کیے تھے اور طے شدہ مکمل رقم وصول کر لی تھی۔ میرے وکلا اس شخص کے خلاف دھوکہ دہی کی مناسب فوجداری کارروائی شروع کر رہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

قدیم غار سے ملامنجمد بیکٹیریا اینٹی بائیوٹکس کیخلاف مزاحم

فیشن برانڈ کی استری سے جلے ڈیزائن کی شرٹ متعارف

چین میں جشنِ بہاراں کے دوران ڈانس کرتے روبوٹس

جدید ٹیکنالوجی سے پہلے رمضان کا چاند کیسے دیکھا جاتا تھا

خلا میں موجود شہر تباہ کرنیوالے سیارچوں سے متعلق انتباہ

5نجی جزائر کی ملکیت حاصل کرنا کیسے ممکن ہے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد
Dunya Bethak