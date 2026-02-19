صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وِل سمتھ پر غیر اخلاقی حرکات کا الزام، جیڈا سمتھ نے بڑا قدم اٹھا لیا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
وِل سمتھ پر غیر اخلاقی حرکات کا الزام، جیڈا سمتھ نے بڑا قدم اٹھا لیا

لاس اینجلس(شوبز ڈیسک)ہالی ووڈ اداکارہ جیڈا پنکیٹ سمتھ نے اپنے شوہر وِل سمتھ کے سابق قریبی دوست بلال سلام کے خلاف اہم قانونی قدم اٹھا لیا ہے۔

بلال نے الزام عائد کیا تھا کہ جیڈا نے ایک ہوٹل میں انہیں دھمکیاں دی تھیں۔ جیڈا نے مؤقف اختیار کیا کہ بلال سمتھ خاندان کے خلاف جاری مبینہ عوامی مہم کے تحت توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ بلال کے الزامات بے بنیاد، غیر مصدقہ اور محض توجہ حاصل کرنے کے لیے لگائے گئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :تیزی بحال،انڈیکس 5705پوائنٹس بڑھ گیا

مرکنٹائل ایکسچینج میں 29ارب کے سودے

ڈالر کی قدر میں کمی،تولہ سونا1300روپے مہنگا

اسٹیٹ بینک کا رمضان المبارک کیلئے بینکوں کے نئے اوقاتِ کار کا اعلان

حیاتیاتی تنوع کی بحالی ،ای ایف یو لائف کاگرین کمٹمنٹ کا آغاز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد
Dunya Bethak