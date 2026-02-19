صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مشی خان کی کرکٹرعماد وسیم کی دوسری شادی پر تنقید

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
مشی خان کی کرکٹرعماد وسیم کی دوسری شادی پر تنقید

کراچی(این این آئی)اداکارہ مشی خان نے قومی کرکٹ ٹیم کے سابق آل راؤنڈر عماد وسیم کو سابقہ اہلیہ کے حوالے سے انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا ہے۔

اپنے خیالات کا اظہار کرنے والی سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر اداکارہ نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے حال ہی میں دوسری شادی کرنے والے کھلاڑی پر برہمی کا اظہار کیا ہے ، اپنی شیئر کردہ ویڈیو میں مشی خان نے عماد وسیم کی سابقہ اہلیہ ثانیہ اشفاق کی حمایت کی ہے ۔انہوں نے کہا ہے کہ آپ معاشرے کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کہ دھوکا دینا معمول کی بات ہے اور دھوکے کے بعد شادی کرنا کوئی جرم نہیں؟سوشل میڈیا صارفین مشی خان کے مؤقف کو سراہ رہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

غزہ :شدید مشکلات کے باوجود رمضان کی خوشیاں برقرار

ٹرمپ سمیت عالمی رہنماؤں کی مسلمانوں کو ماہ رمضان کی مبارکباد

جاپان کی پہلی خاتون وزیر اعظم سنائے تاکائچی دوبارہ منتخب

سپین :اپنی نوعیت کا پہلا سائبر کرائم

چینی روبوٹ کتا اپنی ایجاد قرار دینے پر بھارتی یونیورسٹی اے آئی سمٹ سے باہر

عالمی سطح پریوٹیوب کی سروس مختصر وقت کیلئے معطل رہی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد
Dunya Bethak