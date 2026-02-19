صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بالی ووڈ اداکار سدھارتھ ملہوترا کے والد سنیل ملہوترا چل بسے

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بالی ووڈ اداکار سدھارتھ ملہوترا کے والد سنیل ملہوترا چل بسے

ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ اداکار سدھارتھ ملہوترا کے والد سنیل ملہوترا چل بسے۔ سدھارتھ اپنی اہلیہ کیارا ایڈوانی کے ہمراہ فوری طور پر دہلی پہنچے تاکہ والد کی آخری رسومات میں شریک ہوسکیں۔

خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ آخری رسومات مکمل ہوچکی ہیں، تاہم سدھارتھ اور کیارا کچھ دن دہلی میں اہلِ خانہ کے ساتھ رہیں گے ۔ والد کے انتقال نے سدھارتھ کو گہرے صدمے سے دوچار کیا ہے ، سنیل ملہوترا سابقہ مرچنٹ نیوی کپتان تھے اور سدھارتھ کی پرورش اور کیریئر میں ان کا کردار نہایت اہم رہا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

غزہ :شدید مشکلات کے باوجود رمضان کی خوشیاں برقرار

ٹرمپ سمیت عالمی رہنماؤں کی مسلمانوں کو ماہ رمضان کی مبارکباد

جاپان کی پہلی خاتون وزیر اعظم سنائے تاکائچی دوبارہ منتخب

سپین :اپنی نوعیت کا پہلا سائبر کرائم

چینی روبوٹ کتا اپنی ایجاد قرار دینے پر بھارتی یونیورسٹی اے آئی سمٹ سے باہر

عالمی سطح پریوٹیوب کی سروس مختصر وقت کیلئے معطل رہی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد
Dunya Bethak