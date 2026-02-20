صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابق بوائے فرینڈ ہریتک روشن سے عدم تحفظ کا شکار تھا:مرونال ٹھاکر

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
سابق بوائے فرینڈ ہریتک روشن سے عدم تحفظ کا شکار تھا:مرونال ٹھاکر

ممبئی(این این آئی)بھارتی اداکارہ مرونال ٹھاکر نے انکشاف کیا ہے کہ ان کا سابق بوائے فرینڈ ہریتک روشن کی شخصی خوبصورتی سے عدم تحفظ کا شکار تھا۔

ایک حالیہ انٹرویو میں بھارت کی 33 سالہ بالی ووڈ اداکارہ نے بتایا کہ میرا سابق غیر ملکی بوائے فرینڈ اس وقت ہریتک روشن کی شخصیت اور وجاہت سے عدم تحفظ کا شکار ہونے لگا تھا۔اداکارہ نے بتایا کہ وہ اس قدر متاثر تھا کہ خود کو ہریتک کے برابر لانے کیلئے سخت ورزش کرنے لگا تھا، یہاں تک کہ اس نے 15 سے 17 کلو وزن بھی کم کرلیا اور مسلز بھی بنا لیے تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ایپسٹین سکینڈل :بادشاہ چارلس کا بھائی اینڈ ریو گرفتار،کو ئی قانون سے اوپر نہیں : برطانوی وزیر اعظم

فیلڈ مارشل بہترین ، سخت جان اور اچھے فائٹر : ٹرمپ

امریکا کی ایران کیخلاف فوجی تیاریوں میں تیزی،کشیدگی بڑھ گئی

انڈو نیشیا غزہ فورس کا نائب کمانڈر مقرر

بنگلہ دیش نے بھارتی ایئرلائن کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا

جنوبی کوریا کے سابق صدر کو بغاوت کے جرم میں عمر قید کی سزا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ
Dunya Bethak