صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایران اسرائیل کشیدگی ، بھارتی اداکارہ دبئی ائیرپورٹ پر پھنس گئیں

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ایران اسرائیل کشیدگی ، بھارتی اداکارہ دبئی ائیرپورٹ پر پھنس گئیں

تہران(شوبز ڈیسک)ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی کے باعث خطے کی فضائی سرگرمیاں متاثر ہوگئی ہیں، جس کے نتیجے میں بھارتی فلم اداکارہ سونل چوہان دبئی ائیرپورٹ پر پھنس گئیں۔

 اداکارہ نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں بھارتی وزیراعظم سے براہِ راست مدد طلب کرتے ہوئے کہا کہ وہ دبئی میں جاری ہنگامی حالات کی وجہ سے پھنس چکی ہیں۔ ان کے مطابق تمام پروازیں منسوخ ہوچکی ہیں اور بھارت واپسی کا کوئی واضح راستہ موجود نہیں، اس لیے وہ محفوظ سفر کے لیے حکومتی رہنمائی اور تعاون کی منتظر ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج : زبردست تیزی، انڈیکس 5159 پوائنٹس بڑھ گیا

ڈالر ایک پیسہ، تولہ سونا 13 ہزار 900 روپے سستا

موبی لنک بینک اور سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ میں شراکت داری

سیمنٹ صنعتوں کی مجموعی فروخت میں 10.86 فیصد اضافہ

درآمد ی گاڑیوں سے مقامی آٹو انڈسٹری کواربوں کا نقصان

میرا گھر میرا آشیانہ اسکیم میں قرض کی حد میں اضافہ خوش آئند

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak