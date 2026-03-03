صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فضا علی کا نادیہ خان اور ندا یاسر کو تنقید پر سخت جواب

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
فضا علی کا نادیہ خان اور ندا یاسر کو تنقید پر سخت جواب

کراچی (آئی این پی)اداکارہ اور ٹی وی میزبان فضا علی نے اپنے رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے ہونے والی تنقید پر ردِعمل میں کہا کہ سوشل میڈیا پر زیرِ گردش ویڈیو کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جا رہا ہے۔

 پروگرام کے دوران وہ اس وقت جذباتی ہوئیں جب مہمان نے اپنی ذاتی زندگی سے متعلق حساس باتیں شیئر کیں، اور بطور میزبان انہوں نے اس کا دفاع کرنا ضروری سمجھا۔اداکارہ نے نادیہ خان اور ندا یاسر کے بیانات پر ردِعمل دیتے ہوئے کہا کہ ہر پروگرام اور میزبان کا انداز مختلف ہوتا ہے ، تاہم تنقید شائستگی اور ذمہ داری کے دائرے میں ہونی چاہیے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak