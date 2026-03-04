صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دیوراکونڈا کا سرکاری سکولوں میں سکالرشپ دینے کا اعلان

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
دیوراکونڈا کا سرکاری سکولوں میں سکالرشپ دینے کا اعلان

ممبئی(آئی این پی)بھارتی اداکار وجے دیوراکونڈا نے ساتھی اداکارہ رشمیکا مندانا سے شادی کے بعد اپنے گاؤں کے سرکاری سکولوں میں طالب علموں کیلئے سکالرشپ کا اعلان کردیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق شادی کے بعد اداکار جوڑی نے اپنے گاؤں کا دورہ کیا ۔ اداکار کو دیکھنے ان کے گاؤں کے افراد بڑی تعداد میں مندر کے باہر جمع ہوئے ۔اس موقع پر اداکار نے دیوراکونڈا چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذریعے تلنگانہ کے ضلع ناگرکرنول کے اچمپیٹ ڈویژن کے 44 سرکاری سکولوں میں نویں اور دسویں جماعت کے طلب علموں کو سکالرشپ دینے کا اعلان کیا۔اداکار کے اس اعلان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہورہی ہے جس میں ان کے چاہنے والوں کی جانب سے اس اقدام کو خوب سراہا جارہا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

امریکا کے انٹرسیپٹرز پہلے ختم ہونگے یا ایران کے میزائل

خامنہ ای کے بیٹے مجتبیٰ نئے سپریم لیڈر منتخب:اسرائیلی و عرب میڈیا، ابھی فیصلہ نہیں ہوا:ایرانی سرکاری میڈیا

ایران پر حملوں کیلئے اڈے نہ دئیے توسپین سے تجارت ختم:امریکی صدر

علی خامنہ ای کو مشہد میں سپردِ خاک کیا جائے گا

مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے ایرانی شہریوں کا انخلا شروع

ترکی کا ایران کے خلاف جنگ ختم کرانے کیلئے تمام فریقوں سے رابطہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی
Dunya Bethak