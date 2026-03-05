صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلوکار عمران ہاشمی نے نعتیہ کلام یا مصطفی ریلیز کردیا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
گلوکار عمران ہاشمی نے نعتیہ کلام یا مصطفی ریلیز کردیا

لاہور(اے پی پی)گلوکار عمران ہاشمی نے رمضان المبارک کی مناسبت سے نعتیہ کلام یا مصطفی ریلیز کردیا۔

گلوکار عمران ہاشمی اور گلوکارہ ثنا گل نے مشترکہ طور پر اس نعت کو تیار کیا ہے، جسے شائقین کی جانب سے بے حد سراہا جا رہا ہے۔ یہ نعت خاص طور پر ماہِ رمضان کی روحانی فضا کو مدنظر رکھتے ہوئے تخلیق کی گئی ہے۔گلوکار عمران ہاشمی نے اپنے بیان میں کہا کہ ا س ماہ مقدس میں نعتیہ کلام کو پیش کرنا میرے لیے باعثِ سعادت ہے ۔ نعتیہ کلام کی دھن سادہ لیکن پر اثرہے ، جو سامعین کے لیے تسکین روحانی کا باعث ہوگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

انوکھے کھلونے جو بہترین اے آئی ساتھی ثابت ہونگے

رات دیر سے سونے کی عادت صحت کیلئے خطرناک

بھارتی نے دنیا کی سب سے چھوٹی آرکیڈ مشین بنا ڈالی

وہ عجیب عادت جو آپ کی ذہانت کی نشانی ہوتی ہے

خوراک کو منجمد کرنے کا تصور کیسے شروع ہوا، جانئے

حاملہ خواتین کی تھراپی بچوں میں پیدائشی نقص ختم کر سکتی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
امریکہ کے لیے نیا کمبل
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
سعود عثمانی
Dunya Bethak