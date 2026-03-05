صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دبئی بالکل محفوظ ، کام جاری ہے :یویو ہنی سنگھ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
دبئی بالکل محفوظ ، کام جاری ہے :یویو ہنی سنگھ

لاہور(سپورٹس ڈیسک)ابو ظہبی، دبئی، قطر اور کویت میں دھماکوں کی اطلاعات نے عوام کو تشویش میں مبتلا کردیا۔

تاہم دبئی میں موجود معروف بھارتی ریپر یو یو ہنی سنگھ نے مداحوں کو یقین دلایا ہے کہ شہر میں سب کچھ محفوظ ہے۔ ہنی سنگھ نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا، ‘سب کچھ دبئی میں بالکل ٹھیک ہے، سپر سیف۔ خبروں میں آنے والی بے وقوفانہ افواہوں پر یقین نہ کریں۔بعد ازاں انہوں نے دبئی کے سٹوڈیو سے ایک اور ویڈیو پوسٹ کی، جس میں وہ اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرتے دکھائی دئیے۔انہوں نے لکھا، ہم دبئی میں محفوظ ہیں، کام جاری ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

پاسداران انقلاب:چھوٹے افسروں کو پڑوسی ممالک پر حملوں کا اختیار

حملوں کا جواب دینے کے سواچارہ نہیں تھا:ایرانی صدر

میزائلوں کی مسلسل فراہمی ایران کی کمزور ی بن سکتی

امریکی و یورپی سٹاک مارکیٹس مستحکم،ایشیا میں شدید مندی

دبئی کی چمک دمک گئی بھاڑ میں ،امرا ء فرار کے متلاشی

ایران پر حملے عالمی قانون کی خلاف ورزی :ویٹیکن سٹی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
امریکہ کے لیے نیا کمبل
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
سعود عثمانی
Dunya Bethak