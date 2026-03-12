صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سائرہ یوسف کا سابقہ ساس سمیت اہم خواتین کوخراجِ تحسین

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
سائرہ یوسف کا سابقہ ساس سمیت اہم خواتین کوخراجِ تحسین

لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستانی اداکارہ سائرہ یوسف نے عالمی یوم خواتین کے موقع پر اپنی زندگی کی اہم اور بااثر خواتین کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے ایک دل کو چھو لینے والا پیغام جاری کیا، جسے سوشل میڈیا پر صارفین کی جانب سے بھرپور سراہا جا رہا ہے۔

اداکارہ نے اپنے سوشل میڈیا اکانٹ پر تصاویر شیئر کی جس میں ان کی زندگی سے جڑی نمایاں خواتین شامل تھیں، جن میں ان کی سابقہ ساس بھی موجود تھیں۔ اس اقدام پر صارفین نے سائرہ یوسف کے اعلیٰ ظرف، شائستگی اور مثبت رویے کو خصوصی طور پر سراہا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

چوہنگ،شیخوپورہ ،گوجرانوالہ میں مبینہ مقابلے ،5ملزم ہلاک

چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں شہریوں کالاکھوں کانقصان

میاں بیوی کی پراسرار ہلاکت ،2بچے بے ہوش،ہسپتال منتقل

قصور:منگل منڈی کے قریب فائرنگ سے نوجوان قتل

پولیس چھاپے کے دوران خاتون جاں بحق، ورثا کا احتجاج

فیصل آباد :90لاکھ مالیت کے نان کسٹم پیڈ سگریٹ برآمد،2ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی
Dunya Bethak