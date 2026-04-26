اکشے کمار کی بیٹی کو آن لائن ہراساں کرنیوالا ملزم گرفتار
ممبئی (شوبزڈیسک ) معروف بھارتی اداکار اکشے کمار کی 13 سالہ بیٹی کو آن لائن گیم کھیلنے کے دوران ہراساں کرنے کے کیس میں پہلے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے ۔
بھارتی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ گزشتہ سال اکتوبر میں سامنے آیا تھا جب اداکار نے ایک تقریب میں بتایا تھا کہ میری بیٹی سے ایک نامعلوم صارف نے کھیل کے دوران نامناسب تصاویر بھیجنے کا مطالبہ کیا، بچی نے فوری طور پر کھیل بند کر کے اپنی والدہ کو آگاہ کیا۔ اس طرح کے واقعات بچوں کو بلیک میلنگ اور دیگر جرائم کی طرف دھکیل سکتے ہیں، اس لیے ڈیجیٹل دنیا میں آگاہی بے حد ضروری ہے ۔بھارتی میڈیا کے مطابق معاملہ سامنے آنے کے بعد سائبر سیل نے تحقیقات شروع کی تھیں اور جدید تکنیکی طریقوں سے ملزم کو شناخت کر کے گرفتار کر لیا ہے ،حکام کے مطابق ملزم سے تفتیش جاری ہے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا اس نے دیگر بچوں کو بھی آن لائن ہراسانی کا نشانہ تو نہیں بنایا۔