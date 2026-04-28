پرینیتی کے شوہر راگھو کی بی جے پی میں شمولیت ،سخت تنقید کا سامنا

ممبئی(این این آئی)بالی وڈ اداکارہ پرنیتی چوپڑا کے شوہر راگھو چڈھا نے عام آدمی پارٹی کو خیرباد کہہ کر حکمران جماعت بھارتیہ جنتہ پارٹی میں شمولیت اختیار کرلی جس کے بعد سوشل میڈیا پر انہیں سخت تنقید کا سامنا ہے۔

لوگوں نے انہیں ان فالو کرنا شروع کردیا اور صرف 24 گھنٹے میں ایک ملین سے زائد یعنی 10 لاکھ سے زائد صارفین نے راگھو کو ان فالو کردیا۔اعداد و شمار کے مطابق اعلان کے دن راگھو کے 14.2 ملین فالوورز تھے جب کہ اب ان کے 12.5 فالوورز ہیں، سوشل میڈیا پر صارفین راگھو کو ‘‘غدار’’اور‘‘دھوکے باز’’ کہہ رہے ہیں۔

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
زخمی پرندہ اور ہارورڈ کا ایم بی اے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دائرے میں سفر کرنے والے ہم لوگ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کامیاب سفارت کاری اور ہمارے پرانے روگ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
وفاق سے شکایات کا معاشی پہلو
شاہد کاردار
رشید صافی
پاکستان کی متبادل تجارتی پالیسی
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں…(5)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak