ٹرمپ پر تنقید ،کامیڈین جمی کمیل کا معافی مانگنے سے انکار

لاس اینجلس(شوبز ڈیسک) امریکی کامیڈین جمی کمیل نے خاتونِ اوّل میلانیا ٹرمپ کو متوقع بیوہ قرار دینے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو تنقید پر دو ٹوک جواب دے دیا۔

 ٹرمپ نے کامیڈین کو نوکری سے نکالنے کا مطالبہ کیا گیا تھا جس پر اب جمی کمیل نے اپنا ردِعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ ظاہر ہے کہ ٹرمپ اور میلانیا کے درمیان عمر کے فرق کے بارے میں ایک ہلکا سا مذاق تھا۔کمِل نے دوٹوک انداز میں کہا کہ وہ اپنے بیان پر معافی نہیں مانگیں گے کیونکہ ان کے مطابق یہ آزادیِ اظہار کے دائرے میں آتا ہے ۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ وہ ماضی میں بھی تشدد کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں، اس لیے ان پر ایسے الزامات بے بنیاد ہیں۔ 

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مکھڈی حلوہ اور صدر ٹرمپ کی صاف گوئی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کل بھی کچھ نہیں بدلے گا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
عالمِ نو ہو رہا ہے پیدا؟
خورشید ندیم
سعود عثمانی
تیل کی مار بھی ذرا دیکھو
سعود عثمانی
کنور دلشاد
جنوبی ایشیا سے مشرقِ وسطیٰ تک
کنور دلشاد
مفتی منیب الرحمٰن
عازمینِ حج کو مشورہ!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak