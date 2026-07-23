صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بہت سست ہوں، بال رنگوانا میرے بس کی بات نہیں:مرینہ خان

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بہت سست ہوں، بال رنگوانا میرے بس کی بات نہیں:مرینہ خان

کراچی (آئی این پی)سینئر اداکارہ مرینہ خان نے پہلی بار اپنے سفید بال رکھنے کی وجہ اور اس کے پیچھے موجود دلچسپ واقعہ بیان کر دیا۔

حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے بال ڈائی کیوں نہیں کیے ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں بہت زیادہ سست ہوں، ایک بار بال رنگوا لیں تو پھر بار بار ٹچ اپ کروانا پڑتا ہے اور یہ میرے بس کی بات نہیں، فیصلے کے پیچھے والدہ بھی ایک بڑی وجہ تھیں، میں نے سوچا کہ اگر میری والدہ اپنے سفید بالوں کے ساتھ خوبصورت لگ سکتی ہیں تو پھر میں کیوں نہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

چیونٹیوں سے سجے پکوان تیار کرنے پر ہوٹل مالک کو جیل

71سالہ خاتون نے ڈوبنے والے شخص کی زندگی بچالی

ایندھن بحران ،کیوبا میں سولر سے چلنے والی ٹرائی سائیکل

برطانیہ،عدالت کے نیچے دفن 800برس قدیم قلعہ دریافت

موبائل چارج کرنے سے بجلی کا بل کتنا بڑھ جاتا ہے ؟

آپ سوچیں، روبوٹ کام کردے گا،نئی ٹیکنالوجی متعارف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’’مسلم لبرلزم‘ ‘کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
قبر کھودی گئی میری تو پتھر کی زمیں نکلی
خالد مسعود خان
عمران یعقوب خان
جنگ میں نئی جنگ
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، آسان کاروبار اور گوادر
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
بندہ پرور کب تلک؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شگون … (1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak