صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیوانگی جوشی کا بچپن میں ہراسانی کا سامنا کرنے کا انکشاف

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
شیوانگی جوشی کا بچپن میں ہراسانی کا سامنا کرنے کا انکشاف

ممبئی(شوبز ڈیسک)بھارتی ٹی وی اداکارہ شیوانگی جوشی نے بچپن میں ہراسانی کا سامنا کرنے کا انکشاف کیاہے ۔

شیوانگی جوشی نے بتایا کہ بچپن میں ان کے خاندان کے ایک قابلِ اعتماد شخص نے ان کے اعتماد کا فائدہ اٹھایا، جسے وہ ‘ماماجی’ کہہ کر پکارتی تھیں۔ اس شخص نے فلموں میں مختلف نوعیت کے مناظر بارے بات کی اور ایسا رویہ اختیار کیا جس سے وہ خود کو غیر محفوظ اور بے آرام محسوس کرنے لگیں۔ خوش قسمتی سے اسی دوران ان کے والدین گھر واپس آگئے اداکارہ نے بتایا کہ ‘‘میری آواز سن کر والد اندر آئے اور واقعے کا علم ہونے کے بعد انہوں نے اس شخص کو گھر سے نکال دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

امریکی فوجیوں کے موبائل فون ضبط کرنے پر غور

حشد الشعبی کا قیام داعش سے لڑ نے کیلئے عمل میں آیا

بھارت:پرچے لیک کرنیوالوں کو10 سال قید، بل منظور

جان کو خطرہ مگر دسمبر تک بنگلہ دیش واپس جاؤنگی:حسینہ واجد

امریکی سینیٹ نے جے کلیٹن کو قومی انٹیلی جنس سربراہ مقرر کر دیا

عراقی وزیراعظم نے دورہ سعودی عرب موخر کردیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اللہ بس باقی ہوس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال …(1)
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مزاحمت اور تشدد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کاکروچ جنتا پارٹی کتنی کامیاب رہی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
جین زی۔ توقعات، خدشات
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جناب بلاول بھٹو زرداری کی توجہ کے لیے!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak