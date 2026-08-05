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اللّٰہ رکھا پیپسی کی بیٹیاں سہیل احمد کے بیانات پر سخت ناراض

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اللّٰہ رکھا پیپسی کی بیٹیاں سہیل احمد کے بیانات پر سخت ناراض

لاہور(شوبزڈیسک )پاکستانی تھیٹر اور ٹیلی ویژن کے معروف فنکار اللّٰہ رکھا پیپسی کی اچانک موت کے بعد ان کی بیٹیوں نے سینئر اداکار سہیل احمد کے ان کے والد سے متعلق بیانات پر ناراضی کا اظہار کیا ہے۔

سینئر اداکار سہیل احمد نے اللّٰہ رکھا پیپسی کے انتقال کے بعد کہا تھا کہ وہ ایک بڑا نام ہونے کے باوجود مالی اور ذاتی مشکلات کا شکار تھے ۔ اللّٰہ رکھا پیپسی کی بیٹی کی حال ہی میں طلاق ہوئی تھی، جس کا صدمہ وہ برداشت نہ کر سکے اور انہیں دل کا دورہ پڑا۔تاہم اللّٰہ رکھا پیپسی کی بیٹیوں نے سہیل احمد کے ان بیانات پر سخت ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ والد کے بارے میں ایسی باتیں کر کے ان کی بے عزتی کی گئی اور ان کی زندگی میں کسی نے ان کی مدد نہیں کی، لیکن اب ان کے انتقال کے بعد غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ والد اکیلے ایک خراب حالت والے کوارٹر میں رہتے تھے ، تاہم ہمارے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے اور ہمارے شوہروں نے بھی ہمیشہ والد کا احترام کیا۔اللّٰہ رکھا پیپسی کی بیٹیوں نے والد کی طلاق سے متعلق خبر کو بھی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ دعویٰ درست نہیں، سہیل احمد نے والد اور خاندان کے بارے میں غلط باتیں کر کے ہماری بدنامی کی ہے۔

 

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