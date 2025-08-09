صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حج 2026:رجسٹریشن کا آج آخری دن، بینک کھلے رہیں گے

  • پاکستان
حج 2026:رجسٹریشن کا آج آخری دن، بینک کھلے رہیں گے

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے )حج 2026 کے لئے چار روز میں ملک بھر بشمول آزاد کشمیر سے رجسٹریشن کرانے والے 4 لاکھ 55 ہزار افراد میں سے 60 ہزار افراد نے بینکوں میں درخواستیں جمع کرائیں۔

 آئندہ سال حج کے لئے سرکاری سکیم کا کوٹہ پہلی بار 70 جبکہ نجی کوٹہ 30 فیصد مختص کیا گیا ، سرکاری سکیم کے تحت پہلے رجسٹریشن کرانے والوں کے لئے درخواستیں جمع کرا نے کے لئے بینک آج کھلے رہیں گے ،رجسٹریشن کرانے والوں کے لئے آج آخری دن ہے جبکہ پہلے رجسٹریشن نہ کرانے والے 9 تا 16 اگست تک درخواستیں جمع کرو ا سکیں گے ،اگر درخواستیں مقررہ کوٹے سے کم موصول ہوئیں تو تار یخ میں توسیع کا بھی امکان ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak