اہم وزارتوں اور محکموں پر سائبر حملوں کا خطرہ، الرٹ جاری
اسلام آباد(آئی این پی)نیشنل سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے ملک کی اہم وزارتوں اور محکمہ جات پر سائبر حملوں میں اضافے کے پیش نظر ایڈوائزری جاری کردی، اہم وزارتیں اور محکمے سائبر حملوں کی زد میں آنے کا انکشاف ہوا ہے۔
ڈیٹا کا مستقل نقصان، کاروباری نظام جام اور حساس معلومات لیک ہونے کے خطرے کے پیش نظر 39 وزارتوں اور اہم اداروں ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے ۔ہیکرز غیر تصدیق شدہ پلیٹ فارمز اور متاثرہ فائلوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ ایڈوائزری کے مطابق بلیو لاکر وائرس خاص طور پر سسٹم میں دراندازی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے سائبر کرائم متاثرہ سے تاوان کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سائبر حملوں سے کاروباری سرگرمیاں معطل، فائل مکمل ضائع ہوسکتی ہے ۔ سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے خط میں اداروں کو ملٹی فیکٹر تصدیقی نظام رائج کرنے کی سفارش کی ہے ۔ نیشنل سکیورٹی ڈویژن، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، الیکشن کمیشن اور قومی اسمبلی ، این آئی ٹی بی، پیمرا، این ڈی ایم اے ، اوگرا اور ایف بی آر کو بھی خط میں خبردار کردیا گیا۔ خط میں سیکرٹری کابینہ، سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری خارجہ، ڈی جی نیکٹا، ڈی جی، ایف آئی اے ، نیشنل سکیورٹی ڈویژن، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، الیکشن کمیشن، قومی اسمبلی، پیمرا سمیت دیگراداروں کو تاوان کیلئے سائبر حملوں کا پیشگی نظام بہتر بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔