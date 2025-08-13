صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے وزیر خزانہ اورنگزیب کی ملاقات

  • پاکستان
چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے وزیر خزانہ اورنگزیب کی ملاقات

اسلام آباد(اے پی پی)وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس یحیی آفریدی سے ملاقات کی،ملاقات کے دوران چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کی جاری اصلاحی کاوشوں پر روشنی ڈالی جن کا مقصد عوام کو بروقت انصاف کی فراہمی، عدالتی نظام کی جدید خطوط پر استواری، ٹیکس سے متعلق مقدمات کی درجہ بندی اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر سروس ڈیلیوری کو بہتر بنانا ہے ۔

چیف جسٹس نے اس امر پر زور دیا کہ تنازعات کے متبادل حل (اے ڈی آر) کے نظام کی کامیابی کو یقینی بنانا نہایت اہم ہے جو ٹیکس سے متعلق تنازعات کے بروقت حل کے لیے نافذ کیا گیا ہے ، انہوں نے اس نظام کی حقیقی کامیابی کے لیے حکومت کی مسلسل معاونت کی ضرورت پر زور دیا۔مزید برآں چیف جسٹس نے وزیر خزانہ کو آگاہ کیا کہ اس وقت جوڈیشل اکیڈمی میں جوڈیشل افسروں اور ایس ای سی پی کے ممبران کے لیے تربیتی سیشنز جاری ہیں اور جلد ہی اسی نوعیت کی تربیت مسابقتی کمیشن آف پاکستان کے افسروں کو بھی فراہم کی جائے گی۔وفاقی وزیر نے عدلیہ کے اصلاحات کے ایجنڈے کو سراہا اور عدالتی ترقیاتی منصوبوں کے لیے درکار وسائل کی بروقت فراہمی میں حکومت کے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ فریقین نے قانون کی بالادستی اور شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے عدلیہ اور انتظامیہ کے مابین مربوط کوششوں کی اہمیت پر اتفاق کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ورلڈ گیمز سنوکر، محمد آصف میڈل سے ایک فتح دور

پاکستان 34سال بعد ویسٹ انڈیز ون ڈے سیریز ہار گیا

شبھمن گل،صوفیہ ڈنکلی آئی سی سی پلیئر آف دی منتھ

بھارتی نوجوان کو اچانک کوہلی،ڈی ویلیئرز کی کالز آنے لگیں

9سالہ طویل رفاقت کے بعد رونالڈو اور جارجینا کی منگنی

پی ایس بی کی صدر پی ایچ ایف کیخلاف چارج شیٹ جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak