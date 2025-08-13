چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے وزیر خزانہ اورنگزیب کی ملاقات
اسلام آباد(اے پی پی)وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس یحیی آفریدی سے ملاقات کی،ملاقات کے دوران چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کی جاری اصلاحی کاوشوں پر روشنی ڈالی جن کا مقصد عوام کو بروقت انصاف کی فراہمی، عدالتی نظام کی جدید خطوط پر استواری، ٹیکس سے متعلق مقدمات کی درجہ بندی اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر سروس ڈیلیوری کو بہتر بنانا ہے ۔
چیف جسٹس نے اس امر پر زور دیا کہ تنازعات کے متبادل حل (اے ڈی آر) کے نظام کی کامیابی کو یقینی بنانا نہایت اہم ہے جو ٹیکس سے متعلق تنازعات کے بروقت حل کے لیے نافذ کیا گیا ہے ، انہوں نے اس نظام کی حقیقی کامیابی کے لیے حکومت کی مسلسل معاونت کی ضرورت پر زور دیا۔مزید برآں چیف جسٹس نے وزیر خزانہ کو آگاہ کیا کہ اس وقت جوڈیشل اکیڈمی میں جوڈیشل افسروں اور ایس ای سی پی کے ممبران کے لیے تربیتی سیشنز جاری ہیں اور جلد ہی اسی نوعیت کی تربیت مسابقتی کمیشن آف پاکستان کے افسروں کو بھی فراہم کی جائے گی۔وفاقی وزیر نے عدلیہ کے اصلاحات کے ایجنڈے کو سراہا اور عدالتی ترقیاتی منصوبوں کے لیے درکار وسائل کی بروقت فراہمی میں حکومت کے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ فریقین نے قانون کی بالادستی اور شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے عدلیہ اور انتظامیہ کے مابین مربوط کوششوں کی اہمیت پر اتفاق کیا۔