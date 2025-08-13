آپریشن بنیان مرصوص کے بعد ملک ترقی کر رہا :عظمیٰ بخاری
لاہور(سٹاف رپورٹر)وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ پاکستان آج ایک نئے سفر پر گامزن ہے ، جہاں آپریشن "بنیان مرصوص"کے بعد ملک ترقی کی نئی منازل طے کر رہا ہے۔
پاک افواج نے نہ صرف سرحدوں پر بھارت کو شکست دی بلکہ اس کی پراکسیز کو بھی ناکام بنایا۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز الحمرا کلچرل کمپلیکس لاہور میں جشنِ آزادی کی مناسبت سے منعقدہ کنسرٹ سے خطاب کرتے ہوئے کیا، اس موقع پر صوبائی وزیر شافع حسین،فیصل کھوکھر، معاون خصوصی سلمیٰ بٹ،سیکرٹری اطلاعات طاہر رضا ہمدانی، ڈی جی پی آر غلام صغیر شاہد،چیئرمین الحمرا رضی احمد و دیگر سمیت ہزاروں افرادموجود تھے ۔ اس موقع پر عظمیٰ بخاری نے کنسرٹ میں شریک نوجوانوں، فنکاروں اور شہریوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اپنی آزادی کا تحفظ کرنا ہے ۔ حصولِ آزادی سے تحفظِ آزادی تک آج ہمارا تھیم ہے ، یہ وہ مشن ہے جسے ہم نے ہر حال میں جاری رکھنا ہے ۔انہوں نے کہا کہ بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے مختلف علاقوں میں جنگ چھیڑنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن قوم کو اپنی افواج پر مکمل اعتماد ہے ، بھارت کی پراکسیز کو شکست دینے کے لئے ہم نے اپنی افواج کے جوانوں کا حوصلہ بڑھانا ہے ۔اس موقع پر عظمیٰ بخاری نے کہا کہ عالمی شہرت یافتہ گلوکار عاطف اسلم، اپنے والد کے انتقال کے باوجود قومی جذبات کے پیشِ نظر تقریب میں شرکت کرنا چاہ رہے تھے ، ان کی اس قربانی کو بھرپور سراہا جائے گا ۔وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا کہ پاکستانی قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو یاد رکھتی ہے اور ان قربانیوں کی بدولت آج ہم آزادی کا جشن منا رہے ہیں ، یہ قوم ناقابلِ شکست ہے اور کوئی اسے جھکا نہیں سکتا۔