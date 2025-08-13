اعظم سواتی بیرون ملک جا سکتے ہیں، نام سٹاپ لسٹ میں نہیں:ایف آئی اے
پشاور، اسلام آباد (دنیا نیوز، اپنے نامہ نگار سے) پشاور ہائیکورٹ نے سینیٹر اعظم سواتی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ (ای سی ایل)اور پاسپورٹ کنٹرول لسٹ (پی سی ایل)سے نکالنے کی درخواست منظور کرتے ہوئے کیس نمٹا دیا۔
درخواست کی سماعت جسٹس سید ارشد علی اور جسٹس ڈاکٹر خورشید اقبال پر مشتمل ڈویژن بینچ نے کی۔دوران سماعت درخواست گزار کے وکیل علی عظیم آفریدی ایڈووکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ اعظم سواتی کا 13 اگست کو صبح 9 بجے بیرون ملک جانے کا پروگرام ہے تاہم ان کا نام فہرست میں شامل ہونے کے باعث وہ سفر نہیں کر پا رہے ،جس پر نمائندہ ایف آئی اے نے بھی عدالت کو یقین دہانی کرائی کہ درخواست گزار اب بیرون ملک جا سکتے ہیں، عدالت نے مؤقف سننے کے بعد اعظم سواتی کی درخواست نمٹا دی۔ اعظم سواتی نے اپنے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کیلئے ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرلیا۔