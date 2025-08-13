صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

11 وارداتیں ، شہر ی لاکھوں نقدی اور قیمتی اشیاء سے محروم

  • پاکستان
11 وارداتیں ، شہر ی لاکھوں نقدی اور قیمتی اشیاء سے محروم

لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی 11 وارداتیں ، شہریوں سے 7 لاکھ 85 ہزار روپے نقدی، زیورات، موبائل فونز، موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سمیت دیگر سامان لوٹ لیا گیا۔

ڈاکوؤں نے شفیق آباد میں پرویز سے 1لاکھ 55ہزار روپے اور موبائل فون،مناواں میں  مظہر سے 1 لاکھ 40ہزار روپے اور موبائل فون،غازی آباد میں علمدار سے 1 لاکھ 30 ہزار روپے اور موبائل فون،مانگامنڈی میں حبیب سے 1لاکھ 25 ہزار روپے اور موبائل فون،لوئرمال میں فرخ سے 1لاکھ 20روپے اور موبائل فون،شاہدرہ ٹاؤن میں حسن جاوید سے 1لاکھ 15ہزار روپے اور موبائل فون اور دیگر سامان لوٹ لیا۔سول لائنز اور ٹاؤن شپ سے 2 گاڑیاں جبکہ گڑھی شاہو، لاری اڈا اور کوٹ لکھپت سے 3 موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

چین و برازیل خود انحصاری کی مثال بن سکتے :چینی صدر

غزہ میں اسرائیلی بربریت پر بھارتی حکومت کی خاموشی شرمناک :پریانکا گاندھی

غزہ جنگ اور امیگریشن پالیسی برطانیہ میں امریکی نائب صدر کی آمد پر احتجاجی مظاہرہ

اسرائیلی فوج اور حکومت میں کشیدگی ،آرمی چیف کی سرزنش

بھارت اور چین براہِ راست پروازیں بحال کرینگے

مالی:سابق وزیراعظم فوجی حکومت پر تنقید کے بعد گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak