زہریلا کھانا کھانے سے بچہ جاں بحق، 2 کی حالت تشویشناک
لاہور(کرائم رپورٹر)سبزہ زار میں زہریلا کھانا کھانے سے ایک بچہ جاں بحق، 2 کی حالت تشویشناک، زہریلا کھانا کھانے سے 10 سالہ اذان اور 12 سالہ ایمن کی حالت تشویشناک ہے۔۔۔
تینوں بچوں کو دوپہر میں والدہ نے کھانا کھلایا اور گھر کے کام سے باہر چلی گئی، واپس آئی تو تینوں بچوں کو بے ہوشی کی حالت میں پاکر ہسپتال منتقل کیا جہاں دوران علاج 11 سالہ ایان دم توڑ گیا،دو بچے تاحال زیر علاج ہیں ،پولیس نے ایان کی لاش پوسٹ مارٹم کیلئے مردہ خانہ منتقل کر کے تحقیقات شروع کر دی ،پولیس کا کہنا ہے کہ جلد حقائق سامنے آئیں گے ،متاثرہ فیملی کے گھر سے سمپل لے لئے گئے ہیں ان کی رپورٹ کے بعد معاملہ واضح ہوگا۔