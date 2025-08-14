پیپلز پارٹی کی نسل پرست ذہنیت نے معاشرہ آلودہ کردیا، حافظ نعیم
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے کہا ہے کہ کراچی کے نوجوانوں کے لیے سرکاری نوکریوں کے دروازے بند کر دئیے گئے ہیں۔
پیپلز پارٹی کی نسل پرست ذہنیت نے معاشرے کو آلودہ کردیا،اگر عمران خان کو کرپشن پر بند کیا ہے تو زرداری، نواز شریف اور شہباز شریف کو تو عمران خان سے بھی زیادہ پیچھے والی کھولی میں قید ہونا چاہیے ۔اپنے بیان میں حافظ نعیم نے کہا ہے کہ کے فور منصوبے پر 3 ارب روپے ملے جب کہ 40 ارب روپے کی ضرورت ہے، ورلڈ بینک سے ساڑھے 4 سو ارب روپے قرضہ لے کر کے فور کے آگمینٹیشن کا کام کیا جا رہا ہے ، سندھ سالڈ ویسٹ میں کرپشن کا دھندا چل رہا ہے، ٹاؤن انتظامیہ کو کچرا اٹھانے کے اختیارات نہیں، اس شہر کے لوگوں میں غصہ ہے، ان طاقتور لوگوں کو روکنا ہوگا جس کے لیے جماعت اسلامی اپنی ذمہ داری پوری کرے گی۔انہوں نے کہا ان مافیاز پر کون ہاتھ ڈالے گا؟ میئر اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے بیٹھا ہے ، موجودہ عدلیہ کا نظام ایک گلا سڑا نظام ہے ، اس عدلیہ کے نظام کو تبدیل ہونا چاہیے۔