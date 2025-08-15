صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک بھر میں آج شہدائے کربلا کاچہلم کوئٹہ میں موبائل فون سروس معطل

  • پاکستان
ملک بھر میں آج شہدائے کربلا کاچہلم کوئٹہ میں موبائل فون سروس معطل

لاہور، کوئٹہ (این این آئی، دنیا نیوز) لاہور سمیت ملک بھر میں نواسۂ رسولؐ حضرت امام حسینؓ اور ان کے رفقاء کا چہلم آج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ امام بارگاہوں میں مجالس اور مساجد میں خصوصی تقاریب ہوں گی جن میں شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو موضوع بنایا جائے گا۔

لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں روایتی جلوس اور تعزیے برآمد کئے جائیں گے ۔ لاہور میں چہلم کا مرکزی جلوس حویلی الف شاہ سے برآمد ہو کر مرکزی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گامے شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گا۔ پولیس سمیت دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے چہلم کے موقع پر سکیورٹی کے فول پروف انتظامات کئے گئے ہیں۔ ادھر بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں آج موبائل فون سروس معطل رہے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

آسیان ممالک کیساتھ تجارتی عدم توازن دور کرنے پر زور

زری و مالی استحکام یقینی بنانے کیلئے کوشاں ،گورنراسٹیٹ بینک

ایکسپو 2025 اوساکا میں پاکستان کا قومی دن ،جشن، ثقافت اور مستقبل کا وژن

موڈیز ریٹنگ سے انوسٹرزکا اعتماد بڑھے گا،صنعتکار

اپٹما کا آر ایل این جی بلوں کی ادائیگی مؤخر کرنیکا مطالبہ

اقتصادی تعاون کی بنیاد باہمی اعتماد پر قائم ہے ،شارجہ چیمبر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ
Dunya Bethak