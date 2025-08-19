صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے پی سی اعلامیے پر پیپلزپارٹی نے دستخط کئے ، ن لیگ کو اجازت نہ ملی ، اے این پی

  • پاکستان
پشاور(آئی این پی)عوامی نیشنل پارٹی نے آل پارٹیز کانفرنس (اے پی سی) اعلامیے سے متعلق میڈیا رپورٹس کو بے بنیاد قرار دے دیا۔

اے این پی کے ترجمان انجینئر احسان اللہ خان کے مطابق ترجمان نے مزید کہا کہ مسلم لیگ (ن)کے وفد کو اجازت نہ ملنے پر دستخط نہ ہوسکے ،پیپلز پارٹی نے اے پی سی اعلامیے پر دستخط کیے ہیں، میڈیا پر چلنے والی خبریں حقائق کے منافی ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ اخونزادہ چٹان نے اعلامیے پر دستخط کیے اور کمیٹی میں بھرپور کردار ادا کیا۔

