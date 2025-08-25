صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خسرو بختیار، ہاشم جواں کی کسی سیاسی جماعت میں شمولیت کی تردید

  • پاکستان
رحیم یار خان(آن لائن)پی ٹی آئی کے سابق وفاقی وزیر مخدوم خسرو بختیار اور سابق صوبائی وزیر مخدوم ہاشم جواں بخت کی کسی سیاسی جماعت میں شمولیت سے متعلق خبریں بے بنیاد قرار دے دی گئیں۔

میڈیا کوآرڈینیٹر ریاض بلوچ نے اپنے وضاحتی بیان میں کہا کہ دونوں رہنماؤں نے ابھی تک کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت یا عدم شمولیت کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ بعض ذرائع ابلاغ پر مسلم لیگ (ن)یا کسی اور جماعت میں شمولیت کی جو خبریں چلائی جا رہی ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ۔

