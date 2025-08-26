ریلوے اراضی پر تجاوزات کیخلاف ایف سی، پولیس کے مشترکہ کریک ڈائون کا فیصلہ
لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے )وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر ریلویز حنیف عباسی کے درمیان ملاقات میں ریلوے کی اراضی پر تجاوزات کیخلاف ایف سی اور پولیس کے مشترکہ کریک ڈاؤن کا فیصلہ کرلیا گیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان ٹرین چلانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی پیر کے روز ریلوے ہیڈ کوارٹرز لاہور پہنچے جہاں انہوں نے وزیر ریلوے حنیف عباسی کے زیر صدارت خصوصی اجلاس میں شرکت کی۔اجلاس میں پاکستان ریلویز کے سکیورٹی اقدامات کا جائزہ لیا گیا، ملک بھر خصوصاً بلوچستان میں ریلوے لائنز اور ٹرینوں کی سکیورٹی کیلئے خصوصی اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔اجلاس میں ریلوے لائنز اور ٹرینوں کی سکیورٹی کے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے فیصلہ کیا گیا کہ ریلویز کی اراضی پر تجاوزات کیخلاف مشترکہ کریک ڈاؤن کیا جائے گا، جس میں فرنٹیئر کانسٹیبلری (ایف سی)اور ریلوے پولیس حصہ لیں گی ۔وزیر داخلہ کا کہنا تھاکہ ایف سی انسداد تجاوزات آپریشن میں ریلوے پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کریگی۔وزیر داخلہ نے کہا کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ، ریلوے ٹریکس اور ٹرینوں کی فول پروف سکیورٹی یقینی بنانے کیلئے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے ، انہوں نے مسافروں کی حفاظت کو اولین ترجیح قرار دیااور ریلویز کی کارکردگی بہتر بنانے کیلئے حنیف عباسی کے دور میں کیے گئے منفرد اقدامات کو سراہا۔وزیر ریلویز حنیف عباسی نے تجاوزات کے خاتمے میں فیڈرل ریزرو پولیس کی معاونت پر وزیر داخلہ کا شکریہ ادا کیا۔