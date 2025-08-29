صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب :علمائے کرام ، خطبا اور عوام آج نماز جمعہ میں خصوصی دعائیں کریں ، فضل الرحمن

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)جمعیت علمائے اسلام سربراہ مولانا فضل الرحمن نے ملک بھر میں جاری سیلابی صورتحال کے پیش نظر اپنے پیغام میں کہا ہے آج نماز جمعہ میں علمائے کرام ، خطبا اور عوام خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں۔

حرمین شریفین میں موجود اہل وطن اپنے ملک وقوم کو خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ سربراہ جے یو آئی کا کہنا تھا کہ عوام ممکن طور پر اپنے تحفظ کو یقینی بنائیں،جمعیت علما اسلام کے کارکن ،انصار کے رضا کار مشکل وقت میں قوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں،ریلیف کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں ۔ 

