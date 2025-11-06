صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رانو ریچھ کراچی سے اسلام آباد منتقل

  پاکستان
رانو ریچھ کراچی سے اسلام آباد منتقل

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)کراچی چڑیا گھر سے رانو ریچھ کو اسلام آباد منتقل کر دیا گیا۔

ترجمان وائلڈ لائف کے مطابق سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر مادہ ریچھ کو کراچی سے اسلام آباد منتقل کیا گیا ہے ۔ ترجمان نے کہا کہ مادہ ریچھ کی ٹریننگ، فزیکل اور مینٹل فٹنس کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ روانگی سے قبل ریچھ رانو کو خصوصی پنجرے میں رکھا گیا تھا۔ پنجرے میں ریچھ رانو کے ردعمل، خوراک اور صحت کو جانچا گیا تھا۔ کراچی کے فیصل بیس سے رانو ریچھ کو بذریعہ سی ون تھرٹی اسلام آباد منتقل کیا گیا۔ 

