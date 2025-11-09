صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جسٹس ثمن رفعت کیخلاف توہین عدالت کی درخواست خارج

  • پاکستان
جسٹس ثمن رفعت کیخلاف توہین عدالت کی درخواست خارج

درخواست میں بہت سے ایسے افراد کو فریق بنایا جو آئینی عہدوں پر بیٹھے ہیں جج کے خلاف کارروائی کا درست فورم سپریم جوڈیشل کونسل ، اسلام آباد ہائیکورٹ

اسلام آباد (اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائی کورٹ نے خاتون جج جسٹس ثمن رفعت کے خلاف توہین عدالت درخواست خارج کردی۔ ہفتے کو جسٹس خادم حسین سومرو نے کلثوم خالق ایڈووکیٹ کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کردیا۔ عدالت نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے درخواست گزار خاتون وکیل پر بھاری جرمانہ عائد کرنے سے گریز کیا، تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ جج کے خلاف کارروائی کا درست فورم سپریم جوڈیشل کونسل ہے ، جسٹس ثمن رفعت امتیاز نے صرف آبزرویشنز دیں، کوئی حکم جاری نہیں کیا جس پر عملدرآمد ہوتا ،حکم نامے میں کہا گیا کہ پٹیشنر نے توہین عدالت کی درخواست میں بہت سے ایسے افراد کو فریق بنایا جو آئینی عہدوں پر بیٹھے ہیں، آئینی عہدے پر فائز شخص یا شخصیات کو فریق نہیں بنایا جا سکتا جب تک ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو۔اسلام آباد ہائیکورٹ نے کہا کہ اعلیٰ عدلیہ کا کوئی جج اسی عدالت کے کسی دوسرے حاضر سروس جج کیخلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنے کا مجاز نہیں، کسی حاضر سروس جج کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی قابل سماعت نہیں ،عدالت نے پٹیشنر کی جانب سے آفس اعتراضات پر مطمئن نہ کرنے کے باعث کیس داخل دفتر کرنے کا حکم دے دیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتہ منفی رجحان کے ساتھ ختم

سونے کی قیمت میں کمی 600روپے فی تولہ سستا

شپنگ کارپوریشن:بیڑا 60 جہازوں تک بڑھانے کا ہدف مقرر

کراچی و لاہور چیمبرز ملکی اقتصادی بحالی مستحکم بنانے پر متفق

پورٹ قاسم:چینی، سیمنٹ کی اترائی تیزتر بنانے کا آغاز

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آئین میں ترمیم کے ساتھ ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عالیجاہ، یہ تردد غیرضروری ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
صحرائے تھل میں جشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
حکیم الامت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سری لنکا تعلقات کی روشن راہیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak