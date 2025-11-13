صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عدلیہ سے مشاورت کے بغیر ججز کا تقرر ،تبادلہ یا برطرفی غیر قانونی :اسلام آباد ہائیکورٹ

  • پاکستان
صوبوں سے ڈیپوٹیشن پر لائے گئے ججز اسلام آباد کی عدلیہ کی خودمختاری متاثر کرتے ، حکومت قوانین میں ترامیم کرے حکومت ججزتقرری یا برطرفی کے اختیارات اسلام آباد ہائیکورٹ سے مشاورت کے بعد ہی استعمال کرے :جسٹس بابرستار

اسلام آباد (نامہ نگار سے )اسلام آباد ہائیکورٹ نے قرار دیا کہ اسلام آباد میں ججز کی تقرری کیلئے ایگزیکٹو کو عدلیہ سے مشاورت لازمی کرنا ہو گی ۔ جسٹس بابر ستار نے 73 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ۔ عدالت نے قرار دیا کہ ججز کی سروس کی شرائط میں آزادانہ، غیرجانبدارانہ اور بیرونی دباؤ سے آزاد ہو کر اختیارات کا استعمال شامل ہے ، وفاقی حکومت ججز کی تقرری یا برطرفی کے اختیارات اسلام آباد ہائیکورٹ سے مشاورت کے بعد ہی استعمال کرے ۔ فیصلے میں کہا گیا دوسرے صوبوں سے ڈیپوٹیشن پر لائے گئے ججز اسلام آباد کی عدلیہ کی خودمختاری کو متاثر کرتے ہیں۔ حکومت عدالتی افسران کی تقرری، مدتِ ملازمت اور برطرفی سے متعلق قوانین میں ترمیم کرے ، جب تک ترمیم نہیں کی جاتی حکومت کوئی بھی تقرری، تبادلہ یا برطرفی سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائیکورٹ کی مشاورت سے کرے ، بغیر مشاورت کوئی بھی تقرری، تبادلہ یا برطرفی غیرقانونی تصور ہو گی۔ عدالت نے وزارت قانون و انصاف اور کابینہ ڈویژن کو فیصلے کی نقول بھجوانے کا حکم دیا۔ فیصلے میں واضح کیا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 9 اور 25 کے تحت شہریوں کو انصاف تک رسائی بنیادی اور ناقابلِ تنسیخ حق ہے ۔ ریاست کے تینوں ستون، مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ ایک دوسرے سے آزاد ہیں اور کسی کو دوسرے پر بالادستی حاصل نہیں۔ کوئی بھی قانون یا انتظامی عمل جو عدلیہ کی آزادی متاثر کرے آئین سے متصادم اور باطل تصور ہو گا، ماتحت عدلیہ بھی اس آئینی تحفظ کی مستحق ہے جو اعلیٰ عدلیہ کو حاصل ہے ۔ 

