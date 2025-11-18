صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عرفان صدیقی کے انتقال سے خالی سینیٹ نشست پر الیکشن شیڈول جاری

  • پاکستان
عرفان صدیقی کے انتقال سے خالی سینیٹ نشست پر الیکشن شیڈول جاری

لاہور (آئی این پی) الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی میں جنرل نشست پر سینیٹ الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا۔یہ نشست سینیٹر عرفان صدیقی کے انتقال کے باعث خالی ہوئی ہے۔

ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے نامزدگیوں کیلئے پبلک نوٹس 18 نومبر کو جاری ہوگا۔20 سے 21 نومبر تک امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کراسکیں گے ،نامزد امیدواروں کی فہرست 22 نومبر کو شائع کی جائے گی۔ امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی یکم دسمبر تک واپس لے سکیں گے ،پولنگ 9 دسمبر کو پنجاب اسمبلی میں ہو گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak