سکھ برادری کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی یقینی بنا رہے ، وزیراعظم
بیرون ملک پاکستانی ملکی ترقی و خوشحالی کے حوالے سے اہم کردار ادا کر رہے شہباز شریف سے امریکا میں سکھ تنظیم کے صدر جسدیپ سنگھ کی ملاقات
اسلام آباد (نامہ نگار،اے پی پی)وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے پاکستان میں سکھ برادری کے مقدس مقامات اور گورودواروں کی دیکھ بھال اور ہر ممکن سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جارہا ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے امریکا میں مقیم سکھ برادری کی تنظیم کے صدر جسدیپ سنگھ سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ،جنہوں نے منگل کو یہاں ان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ اور پاکستانی نژاد امریکی کاروباری شخصیت ساجد تارڑ بھی موجود تھے۔
وزیراعظم نے جسدیپ سنگھ کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا پاکستان میں سکھوں کے بہت سے مقدس مذہبی مقامات موجود ہیں، دنیا بھر سے سکھ برادری کے افراد مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لئے آتے ہیں اور پاکستان ان کی مہمان نوازی کرتا ہے ۔ انہوں نے کہا ہم پاکستان آنے والی سکھ برادری کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کے لئے کوشاں ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ ہم پاکستان میں مقیم سکھ برادری کی فلاح و بہبود اور دنیا بھر سے سکھ یاتریوں کو مزید سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے حکمت عملی ترتیب دیں گے ۔ وزیراعظم نے کہا بیرون ملک پاکستانی ملک کی ترقی و خوشحالی اور ملک کا نام روشن کرنے کے حوالے سے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ جسدیپ سنگھ نے پاکستان میں بہترین میزبانی اور سکھ یاتریوں کی مہمان نوازی پر وزیراعظم اور حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔