سیاسی بیانیے کا مقابلہ طاقت سے کرنے والے پچھتاتے ہیں:سعد رفیق

  • پاکستان
لاہور(آئی این پی )مسلم لیگ ن کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ سیاسی بیانیے کا مقابلہ سیاست کی بجائے طاقت سے کرنے والے بعد میں پچھتاتے ہیں۔

اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اپنے مخالف کی تکلیف پر خوشیاں منانا، لڈیاں ڈالنا، دھمکیاں دینا اور ادھار لی گئی طاقت سے دوسروں کو ڈرانا بڑی کم ظرفی کی بات ہے ۔ماضی میں ہماری تکالیف پر ہمارا مذاق اڑانے والے شاہوں کے مصاحب جب ہمارے سیاسی مخالفین کی تکلیفوں پر ٹھٹھے اڑاتے ہیں تو ان کی دماغی حالت پر رحم آنے لگتا ہے اوریادرکھا جائے کہ دائرے میں گردش سفر بڑھاتی ہے ، منزل پر نہیں پہنچاتی، اللہ کریم!پاکستان کی حفاظت فرمائے۔

