صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کک بیک ریفرنس قیصرہ الٰہی 6 جنوری کو طلب

  • پاکستان
کک بیک ریفرنس قیصرہ الٰہی 6 جنوری کو طلب

لاہور(کورٹ رپورٹر)احتساب عدالت کے جج رانا عارف نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الٰہی و دیگر کیخلاف ترقیاتی منصوبوں میں کک بیک ریفرنس میں قیصرہ الٰہی کو 6 جنوری کو طلب کرلیا۔۔۔

 اشتہاری ملزم مونس الٰہی کے اثاثے ضبط کرنے کیخلاف دائر درخواست کی بھی سماعت ہوئی ، درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ قیصرہ الٰہی کو مونس الٰہی نے اپنا مختار عام مقرر کیا ہے ، نئے ملزم سلمان احمد کیخلاف نیب نے سپلیمنٹری ریفرنس داخل کرادیا،پرویز الٰہی کے نمائندے مختار احمد رانجھا و دیگرملزموں کو سپلیمنٹری ریفرنس کی نقول دیدی گئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak