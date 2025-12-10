کک بیک ریفرنس قیصرہ الٰہی 6 جنوری کو طلب
لاہور(کورٹ رپورٹر)احتساب عدالت کے جج رانا عارف نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الٰہی و دیگر کیخلاف ترقیاتی منصوبوں میں کک بیک ریفرنس میں قیصرہ الٰہی کو 6 جنوری کو طلب کرلیا۔۔۔
اشتہاری ملزم مونس الٰہی کے اثاثے ضبط کرنے کیخلاف دائر درخواست کی بھی سماعت ہوئی ، درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ قیصرہ الٰہی کو مونس الٰہی نے اپنا مختار عام مقرر کیا ہے ، نئے ملزم سلمان احمد کیخلاف نیب نے سپلیمنٹری ریفرنس داخل کرادیا،پرویز الٰہی کے نمائندے مختار احمد رانجھا و دیگرملزموں کو سپلیمنٹری ریفرنس کی نقول دیدی گئیں۔