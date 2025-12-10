صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آزاد کشمیر حکومت سے تعاون کرینگے

  • پاکستان
آزاد کشمیر حکومت سے تعاون کرینگے

اسلام آباد(خصوصی نامہ نگار)آزاد جموں و کشمیر کے وزیراعظم فیصل ممتاز راٹھور نے کشمیر ہاؤس میں وفاقی وزیر امورِ کشمیر گلگت بلتستان امیر مقام اور چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون سے الگ الگ ملاقات کی۔

امیر مقام نے وزیراعظم فیصل ممتاز راٹھور کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی اور آزاد کشمیر میں جاری و مجوزہ ترقیاتی منصوبوں سمیت توانائی، انفراسٹرکچر، صحت اور سیاحت کے شعبوں پر تفصیلی گفتگو کی،دونوں رہنماؤں نے مسئلہ کشمیر کو عالمی فورمز پر مؤثر انداز میں اجاگر کرنے اور انسانی حقوق کی پامالیوں کو بین الاقوامی برادری کے سامنے زیادہ موثر طریقے سے اٹھانے پر اتفاق کیا۔ امیر مقام نے آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کے عمل کو تیز کرنے کیلئے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak