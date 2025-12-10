صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پانی کی قلت سنگین مسئلہ

  • پاکستان
پانی کی قلت سنگین مسئلہ

اسلام آباد(نامہ نگار)سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی زیرِ صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں پانی اور فوڈ سکیورٹی پر اہم اجلاس ہوا جس میں اراکینِ قومی اسمبلی، چیئرمین واپڈا لیفٹیننٹ جنرل (ر) محمد سعید، وزارتِ آبی وسائل کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔

سپیکر نے کہا پانی کی قلت ایک سنگین قومی مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو مؤثر اور ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنا ہوں گے ۔انہوں نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ پانی کے مسائل سے متعلق حکومتی و پارلیمانی سطح پر مؤثر اور قابلِ عمل سفارشات جلد از جلد مرتب کی جائیں ۔اس اہم قومی مسئلے کے حل کیلئے قومی یکجہتی اور اجتماعی کوششیں وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ قومی مسائل کا حل سب کے مل بیٹھ کر مشترکہ فیصلے کرنے میں مضمر ہے۔ 

