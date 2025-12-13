عمران اوراہلیہ کو مسلسل قیدتنہائی میں رکھا جا رہا :سہیل آفریدی
سردیوں کاسامان بھی نہیں دیاجارہا،خان کی بہنوں پر واٹر کینن چلانا شرمناک اقدام وزیراعلیٰ کی تمام محکموں کو بقایاجات کیلئے وفاق کو ہفتہ وار خط ارسال کرنیکی ہدایت
پشاور(نیوزایجنسیاں ، مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کو ناحق قید اور مسلسل تنہائی میں رکھا جا رہا ہے ۔ وبائی کابینہ اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کو قید میں سردیوں کا سامان بھی فراہم نہیں کیا جا رہا، عمران خان کی بہنوں پر واٹر کینن چلانا اور بے عزتی کرنا شرمناک اقدام ہے ۔ صوبائی حکومت اس ناروا اور غیر انسانی سلوک کی بھرپور مذمت کرتی ہے ، این ایف سی اجلاس میں صوبائی حقوق کے لیے سب کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جو خوش آئند ہے ، سب کمیٹی کی سربراہی صوبائی مشیر خزانہ کر ینگے ، واجبات کے حوالے سے سفارشات وفاق کو پیش کی جائیں گی۔ صوبے کے حقوق کے لیے تمام سیاسی و قانونی راستے اختیار کیے جائیں گے ، وزیر اعلیٰ نے این ایچ پی اور این ایف سی بقایاجات پر محکمہ خزانہ کو ہر ہفتے وفاق کو خط ارسال کرنے کی ہدایت کردی۔انہوں نے کہا کہ ضم اضلاع کے لیے سالانہ 100 ارب روپے کا وعدہ کیا گیا تھا، سات سال میں صرف 168 ارب دئیے گئے ، 532 ارب اب بھی بقایا ہیں، تمام محکمے اپنے بقایاجات کے حوالے سے وفاق کو ہفتہ وار خط ارسال کریں تاکہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہوں۔