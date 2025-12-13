صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران اوراہلیہ کو مسلسل قیدتنہائی میں رکھا جا رہا :سہیل آفریدی

  • پاکستان
عمران اوراہلیہ کو مسلسل قیدتنہائی میں رکھا جا رہا :سہیل آفریدی

سردیوں کاسامان بھی نہیں دیاجارہا،خان کی بہنوں پر واٹر کینن چلانا شرمناک اقدام وزیراعلیٰ کی تمام محکموں کو بقایاجات کیلئے وفاق کو ہفتہ وار خط ارسال کرنیکی ہدایت

پشاور(نیوزایجنسیاں ، مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کو ناحق قید اور مسلسل تنہائی میں رکھا جا رہا ہے ۔ وبائی کابینہ اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کو قید میں سردیوں کا سامان بھی فراہم نہیں کیا جا رہا، عمران خان کی بہنوں پر واٹر کینن چلانا اور بے عزتی کرنا شرمناک اقدام ہے ۔ صوبائی حکومت اس ناروا اور غیر انسانی سلوک کی بھرپور مذمت کرتی ہے ، این ایف سی اجلاس میں صوبائی حقوق کے لیے سب کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جو خوش آئند ہے ، سب کمیٹی کی سربراہی صوبائی مشیر خزانہ کر ینگے ، واجبات کے حوالے سے سفارشات وفاق کو پیش کی جائیں گی۔ صوبے کے حقوق کے لیے تمام سیاسی و قانونی راستے اختیار کیے جائیں گے ، وزیر اعلیٰ نے این ایچ پی اور این ایف سی بقایاجات پر محکمہ خزانہ کو ہر ہفتے وفاق کو خط ارسال کرنے کی ہدایت کردی۔انہوں نے کہا کہ ضم اضلاع کے لیے سالانہ 100 ارب روپے کا وعدہ کیا گیا تھا، سات سال میں صرف 168 ارب دئیے گئے ، 532 ارب اب بھی بقایا ہیں، تمام محکمے اپنے بقایاجات کے حوالے سے وفاق کو ہفتہ وار خط ارسال کریں تاکہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہوں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:کاروباری ہفتے کا مثبت اختتام،104ارب منافع

سونے کی ایک اور چھلانگ،10ہزار7سو روپے مہنگا،تولہ4لاکھ 54 ہزار سے اوپر

گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال ،صنعتکاروں کا مسئلہ حل کرنیکا مطالبہ

مطالبات تسلیم نہ ہونے پرپٹرول پمپس بند کرینگے ، ڈیلرز

صنعت کا مالی بوجھ ناقابلِ برداشت ہو چکا ،او سی اے سی

مقامی صنعت کو مسابقت کے قابل بنایا جائے ،گوہر اعجاز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ریاست‘ سماج اور انسانی جان کی حرمت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
افسوس! صد افسوس!
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بیٹی نے ماں کا نوبیل پرائز وصول کیا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘امید کی کرن…(1)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلاول بھٹو‘ صوبہ کراچی اور زرعی انکم ٹیکس
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak