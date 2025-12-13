کوئی بھی لیڈر اینٹی پاکستان نہیں
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)سینیٹر علی ظفر نے کہاہے میری نظر میں کوئی بھی سیاسی جماعت، کوئی بھی پاکستان کا لیڈر اینٹی پاکستان نہیں ہے ۔
جب پاکستان کی بات آتی ہے تو پاکستان سب سے پہلے ہے ۔اپنے بیان میں انہوں نے کہا بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے پر اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں کہ اینٹی پاکستان ہیں یا اینٹی اسٹیٹ ۔ میرے خیال میں اگر آپ کسی بھی ٹی وی چینل پر اپنا موقف پیش کرنے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ۔ بھارتی ٹی وی چینلز پر نواز شریف اور بے نظیر بھٹو بھی آتے رہے ہیں۔