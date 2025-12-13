صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوئی بھی لیڈر اینٹی پاکستان نہیں

  • پاکستان
کوئی بھی لیڈر اینٹی پاکستان نہیں

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)سینیٹر علی ظفر نے کہاہے میری نظر میں کوئی بھی سیاسی جماعت، کوئی بھی پاکستان کا لیڈر اینٹی پاکستان نہیں ہے ۔

جب پاکستان کی بات آتی ہے تو پاکستان سب سے پہلے ہے ۔اپنے بیان میں انہوں نے کہا بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے پر اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں کہ اینٹی پاکستان ہیں یا اینٹی اسٹیٹ ۔ میرے خیال میں اگر آپ کسی بھی ٹی وی چینل پر اپنا موقف پیش کرنے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ۔ بھارتی ٹی وی چینلز پر نواز شریف اور بے نظیر بھٹو بھی آتے رہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

امریکا چین سے جنگ ہار جائیگا :پنٹا گون رپورٹ لیک

افغانستان کا سرحد پار حملے کرنیوالوں کیخلاف کارروائی کا اعلان

تھائی لینڈ : وزیراعظم نے کمبوڈیا کیساتھ جنگ کے دوران اسمبلی تحلیل کردی

ٹرمپ نے پھر تھائی لینڈا ور کمبوڈیا کو جنگ روکنے پر آمادہ کرلیا

بنگلہ دیش : خالدہ ضیا کی حالت مزید بگڑ گئی ،وینٹی لیٹر پر منتقل

سابق عراقی صدر برہم صالح اقوام متحدہ پناہ گزین ایجنسی کے سربراہ مقرر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ریاست‘ سماج اور انسانی جان کی حرمت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
افسوس! صد افسوس!
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بیٹی نے ماں کا نوبیل پرائز وصول کیا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘امید کی کرن…(1)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلاول بھٹو‘ صوبہ کراچی اور زرعی انکم ٹیکس
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak