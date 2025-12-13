پنجاب :ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز سمیت 6افسروں کے تقرر و تبادلے
لاہور (آئی این پی)پنجاب حکومت نے 6افسروں کے تقرر و تبادلوں کے احکامات جاری کر دئیے ، نوٹیفکیشن کے مطابق ڈپٹی کمشنر ریونیو خوشاب عبدالستار خان کو تبدیل کر کے ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ سکول ایجوکیشن۔۔۔
ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو مری عبداللہ خان کو تبدیل کر کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خوشاب ،تقرری کے منتظر عمر اویس کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو مری تعینات کردیاگیاجبکہ آصف حسین کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو گوجرانوالہ تعینات کرنے کے احکامات منسوخ کر کے انکی خدمات ایل ڈی اے کے سپرد کر دی گئی ہیں۔اے ڈی سی ریونیو گوجرانوالہ شبیر حسین کو تبدیل کر کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر گوجرانوالہ اور ڈپٹی سیکرٹری فنانس طیب حیات کو تبدیل کر کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو گوجرانوالہ تعینات کیا گیا ہے ۔