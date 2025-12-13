صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب :ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز سمیت 6افسروں کے تقرر و تبادلے

  • پاکستان
پنجاب :ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز سمیت 6افسروں کے تقرر و تبادلے

لاہور (آئی این پی)پنجاب حکومت نے 6افسروں کے تقرر و تبادلوں کے احکامات جاری کر دئیے ، نوٹیفکیشن کے مطابق ڈپٹی کمشنر ریونیو خوشاب عبدالستار خان کو تبدیل کر کے ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ سکول ایجوکیشن۔۔۔

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو مری عبداللہ خان کو تبدیل کر کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خوشاب ،تقرری کے منتظر عمر اویس کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو مری تعینات کردیاگیاجبکہ آصف حسین کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو گوجرانوالہ تعینات کرنے کے احکامات منسوخ کر کے انکی خدمات ایل ڈی اے کے سپرد کر دی گئی ہیں۔اے ڈی سی ریونیو گوجرانوالہ شبیر حسین کو تبدیل کر کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر گوجرانوالہ اور ڈپٹی سیکرٹری فنانس طیب حیات کو تبدیل کر کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو گوجرانوالہ تعینات کیا گیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:کاروباری ہفتے کا مثبت اختتام،104ارب منافع

سونے کی ایک اور چھلانگ،10ہزار7سو روپے مہنگا،تولہ4لاکھ 54 ہزار سے اوپر

گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال ،صنعتکاروں کا مسئلہ حل کرنیکا مطالبہ

مطالبات تسلیم نہ ہونے پرپٹرول پمپس بند کرینگے ، ڈیلرز

صنعت کا مالی بوجھ ناقابلِ برداشت ہو چکا ،او سی اے سی

مقامی صنعت کو مسابقت کے قابل بنایا جائے ،گوہر اعجاز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ریاست‘ سماج اور انسانی جان کی حرمت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
افسوس! صد افسوس!
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بیٹی نے ماں کا نوبیل پرائز وصول کیا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘امید کی کرن…(1)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلاول بھٹو‘ صوبہ کراچی اور زرعی انکم ٹیکس
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak